"2011 میں میں صرف 14 سال کا تھا" مخدوم شہاب الدین کے ٹویٹ پر سنتھیارچی نے معافی ...

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پیپلزپارٹی کے دیگر قائدین کے ساتھ امریکی خاتون بلاگر نے مخدوم شہاب الدین پر بھی شرمناک الزام لگایا لیکن اب خاتون کو معانگی مانگنا پڑگئی۔

ایوارڈ یافتہ صحافی ، ہم ٹی وی کے اینکر اور کالمسٹ مخدوم شہاب الدین نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ان کا نام سابق وزیر صحت سے ملتا جلتا ہے جس کی وجہ سے امریکی خاتون سنتھیارچی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے بعد لوگ مجھے پیغامات بھیج رہے ہیں اور مختلف پوسٹس میں ٹیگ کررہے ہیں۔

انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر مزید کہا کہ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مخدوم شہاب الدین سے سنتھیارچی کی مراد وہ نہیں ہیں۔

Just to advise, this is not the same Makhdoom Shahbuddin I was referring to in my FB live address last night.

Apologies to you, for the inconvenience. ???????? https://t.co/J0d4Z0Koup