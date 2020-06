”اس رات رحمان ملک نے مجھے گھر بلا کر نشہ آور مشروب دیا اور ۔۔۔“سنتھیا ڈی رچی نے رحمان ملک پر جنسی زیادتی کا الزام لگاتے ہوئے نئی بات بتادی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف امریکی بلاگر اور صحافی سنتھیا ڈی رچی نے گزشتہ روز الزامات کا نیا پینڈورا باکس کھول دیا انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر الزام لگایا کہ انہوں نے سنتھیا ڈی رچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔اب اس الزام کو مزید تقویت دیتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ رحمان ملک سے پوچھا جانا چاہیے کہ جب انہوں نے مجھے منسٹر انکلیو میں اپنے گھر میں میرے ویزے سے متعلق تبادلہ خیال کرنے کے لیے بلایا تھا تو انہوں نے مجھے پھول اور موسیقی کا برقی آلہ تحفے میں اور نشہ آور مشروب دیا۔سنتھیا ڈی رچی نے مزید لکھا کہ رحمان ملک سے پوچھا جانا چاہیے کہ اس دن انہوں نے کس رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان پر رحمان ملک نے کیا تبصرہ کیا تھا۔

RM should be asked about the night he invited me to his home in the minister's enclave to discuss my 'visa'. The flowers, the electronic device (unusual) gift & the drugged drinks he gave me.

Ask him if he remembers what I wore & what he said when he was on top of me. Bc I DO. https://t.co/DBijPIZnR7