وزیر اعظم عمران خان نے کسی اور کی نظم علامہ اقبال کے کھاتے میں ڈال دی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ٹوئٹر پر ایک نظم شیئر کی گئی ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کرلیا۔

کوئی عروج دے نہ زوال دے

مجھے صرف اتنا کمال دے

مجھے اپنی راہ میں ڈال دے

کہ زمانہ میری مثال دے

وزیر اعظم عمران خان نے مذکورہ بالا نظم ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ " علامہ اقبال کی یہ نظم ظاہر کرتی ہے کہ میں کس طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، میں ہمارے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اقبال کی اس نظم کی گہرائی کو سمجھ لیں تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں اللہ کی سب سے بہترین تخلیق اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمارے اندر جو پوٹینشل ظاہر ہوجائے گا۔"

بعد ازاں وزیر اعظم نے اپنی اصلاح کرتے ہوئے کہا کہ یہ علامہ اقبال کی نظم نہیں ہے لیکن اس میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پیروی کریں۔ اگر ہماری نوجوان نسل اس پیغام کو سمجھ جاتی ہے تو ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آجائیں گی۔

I stand corrected - this is not Allama Iqbal's poem but the message conveyed is what I have stood by and tried to follow and if our youth absorbs this message it will release their great God- given potential that all of us possess as His greatest creation Ashraf ul Mukhluqat. https://t.co/SvDVrakc5d