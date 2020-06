کیا ڈاکٹر ظفر مرزا اور ان کی اہلیہ بھی کورونا کا شکار ہوگئے؟ حقیقت سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی بات کی گئی تھی۔

ڈاکٹر ظفر مرزا نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے حوالے سے جھوٹی خبریں گردش کر رہی ہیں جو درست نہیں ہیں۔ " اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔"

انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس قسم کی جعلی خبریں پھیلانے والے غیر ذمہ دار میڈیا اداروں کا احتساب کون کرے گا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے " باغی ٹی وی " نامی ویب سائٹ کو قانونی نوٹس بھجوانے کا بھی اعلان کیا۔

خیال رہے کہ باغی ٹی وی نے اپنی ایک خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا ، ان کی اہلیہ، پی آر او اور ڈرائیور کورونا میں مبتلا ہوگئے ہیں۔

<316> Fake news are circulating about me and my wife turning corona positive. THIS IS INCORRECT. Both of us are negative Alhamdolilah. But who will make accountable the irresponsible media who keeps reporting unsubstantiated news. Legal notice is on the way to the below! pic.twitter.com/fnF3dYBLiP