کمال آر خان نے بھارت ہمیشہ کیلئےچھوڑنے کا عندیہ دےدیا کمال آر خان نے بھارت ہمیشہ کیلئےچھوڑنے کا عندیہ دےدیا

سورس: Twitter/@kamaalrkhan

ممبئی (ویب ڈیسک) سلومیاں کی فلم ’رادھے‘ پر منفی تجزیہ کرنے والے کمال آر خان نے بھارت چھوڑنے کا عندیہ دے دیا۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کمال آر خان نے کہا کہ مجھے بالی وڈ والے مسلسل ہراساں کر رہے ہیں، ایم ایف حسین کی طرح بھارت سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا کیونکہ کسی مقدمے کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔

کےآرکے نے کہا کہ میں نے فلموں کےریویو کرنا چھوڑ دیا تھا تاہم بالی وڈ والوں نے دوبارہ مجبور کیا، مجھے ریویو کرنے سے صرف عدالت کے ذریعے روکا جاسکتا ہے، ایک بار بھارت سے چلاگیا تو پھر کوئی نہیں روک پائے گا۔

I was very near to stop reviewing films but again I have gone too far. And I think, I have gone far forever because I don’t have age to struggle more. The way Bollywood people are harassing me, I might leave India forever like MF Hussain. So that I don’t need to face any case. — KRK (@kamaalrkhan) June 5, 2021

کمال آر خان نے کہا کہ بہتر ہے مجھے زیادہ پریشان نہ کیا جائے ورنہ میرے پاس بالی وڈ والوں سے متعلق بہت سی ویڈیوز اور تصاویر ہیں جنہیں وائرل کر کے سب کے راز فاش کرسکتا ہوں۔

انہوں نے مزید کہا کہ میرے بھارت سے چلے جانے سے بالی وڈوالے پچھتائیں گے، پھر کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔

Bollywood ppl must understand that they can stop me by court only if I want to visit India. Once I will leave India permanently then no law can stop me from reviewing films. And if I will leave India then Bollywood ppl will regret for lifetime coz BhaiChara Khatam Ho Chuka Hoga! مائرہ قتل کیس ، ملزم طاہر جدون اور محمد وسیم کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع — KRK (@kamaalrkhan) June 5, 2021

So its really better to not push me too much. I have so many videos and secrets, that I can remove Chaddhi of many Bollywoodwala! And if I will leave India, Toh Fir Main Ye Sab Badi Dhoom Dhaam Se Karoonga! Acchi Tarah Se note Kar Lena, Jo Main Aaj Kah Raha Hoon! Have fun! وزیر ریلوے بھی ٹرینوں کے حادثے کے مقام پر پہنچ گئے ، ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن پر بریفنگ لی — KRK (@kamaalrkhan) June 5, 2021

I myself not interested to review films but unfortunately you bollywoodwalas are forcing me to keep doing that. Thanks!???? — KRK (@kamaalrkhan) June 5, 2021

خیال رہے کہ فلم ’رادھے‘ کا منفی ریویو کرنے پر اداکار سلمان خان نے کمال آر خان کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر رکھاہے تب سے دونوں میں کشیدگی برقرار ہے۔

گلوکار میکا سنگھ بھی سلمان خان کی سپورٹ میں میدان میں ہیں۔ میکا سنگھ نے کمال آر خان کے خلاف گانا ریلیز کرنے کا اعلان کیا تھا جس کا عنوان ’کےآرکے کتا‘ ہے۔ اس کے بعد گلوکار اور فلمی ناقد کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ میکا سنگھ نے کےآرکے کو ’گدھا ‘ اور ’چوہا‘ کہا جب کہ فلمی ناقد نے جواب میں میکا سنگھ کو ’احمق گلوکار‘ کہہ ڈالا۔