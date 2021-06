امریکی ایئر لائن کا آواز کی رفتار سے تیز مسافر طیارے خریدنے کا اعلان

نیویارک (ویب ڈیسک) امریکی ایئر لائن یونائیٹڈ نے سال 2029 تک آواز کی رفتار سے تیز اڑنے والے 15 نئے سپر سونک مسافر طیارے خریدنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔

اوورچر نامی یہ سپرسونک مسافر طیارے ڈینور میں قائم بوم سپر سونک نامی کمپنی سے خریدے جائیں گے، تاہم ابھی تک ان کی جانچ اور آزمائی پرواز کے بارے میں کمپنی نے تصدیق نہیں کی ہے۔

