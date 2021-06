سابق بوائے فرینڈ عاصم اظہر کی جانب سے مذاق اڑائے جانے پر ہانیہ عامر کا بھی جواب آگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) فلم ڈائریکٹر وجاہت رؤف کے صاحبزادوں عاشر وجاہت اور نائل وجاہت کے ساتھ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اداکارہ ہانیہ عامر کو سوشل میڈٰیا پر کڑی تنقید کا سامنا ہے جس میں ان کے سابق بوائے فرینڈ عاصم اظہر نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے۔ عاصم اظہر کی جانب سے تنقید کے بعد ہانیہ عامر کا جواب بھی آگیا۔

ہانیہ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عاصم اظہر نے میم کا سہارا لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ وہ بال بال بچ گئے۔ خیال رہے کہ عاصم اظہر نے اپنے ٹویٹ میں ہانیہ عامر کا نام نہیں لیا تاہم سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ ان کا اشارہ ہانیہ کی ویڈیو کی طرف ہی ہے۔

عاصم اظہر کی جانب سے مذاق اڑائے جانے پر اداکارہ ہانیہ عامر نے بھی نام لیے بغیر اپنے سابق بوائے فرینڈ کو جواب دیا۔ انہوں نے ٹوئٹر پر لکھا " یا تو آپ ایک سلیبرٹی ہوسکتے ہیں یا پھر ایک ایسے قابلِ نفرت ایکس (سابق محبوب) جس کی کوئی عزت نہیں ہے۔"

You can either be a celebrity or a bitter ex with no dignity.