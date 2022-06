بی جے پی ترجمان کا توہین رسالت ﷺ پر مبنی بیان، شہباز شریف کی شدید الفاظ میں مذمت

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما کے توہینِ رسالت ﷺ پر مبنی بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔

اپنے ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ مودی کی حکومت میں بھارت میں مذہبی آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لے اور بھارت کی بھرپور مذمت کرے۔

انہوں نے کہا کہ ہماری اپنے محترم نبی ﷺ کیلئے محبت اور احترام سب سے بڑھ کر ہے، تمام مسلمان نبی محترم ﷺ کی شان اور ناموس کے تحفظ کیلئے اپنی جانیں قربان کرسکتے ہیں۔

Our love for the Holy Prophet (PBUH) is supreme. All Muslims can sacrifice their life for the Love & Respect of their Holy Prophet (PBUH).