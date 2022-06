منہاج یونیورسٹی نے ڈاکٹر منیب خالد کو پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کر دی منہاج یونیورسٹی نے ڈاکٹر منیب خالد کو پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کر دی

لاہور (پ ر) منہاج یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی سکالر محمد منیب خالد کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ منہاج یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹکل سائنس کے سکالر محمد منیب خالد نے اپنے تحقیقی مقالے بعنوان The Rising Role of Iran in Middle East, with present/Contemporary crisis کا کامیاب دفاع کرتے ہوئے اپنی ڈگری کا سفر مکمل کیا۔ محمد منیب خالد کے سپروائزر منہاج یونیورسٹی کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر خواجہ علقمہ تھے۔ محمد منیب خالد نے یونیورسٹی انتظامیہ کے سینئر پروفیسرز اور ایکسٹرنل سپروائزرز کی موجودگی میں اپنے عنوان کا دفاع کیا۔ منہاج یونیورسٹی نے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا جبکہ یونیورسٹی کے چیئرمین، وائس چانسلر، بورڈ آف گورنرز، مختلف شعبہ جات کے ڈین، یونیورسٹی اساتذہ اور ساتھی فیلوز نے ڈاکٹر منیب خالد کو پی ایچ ڈی مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کی اور ان کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔