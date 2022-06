امریکہ کے ساتھ کس معاملے پر بات چیت جاری ہے ؟ حال ہی میں امریکہ سے واپس آنے والے صحافی وجاہت ایس خان نے بڑا دعویٰ کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سینئر صحافی وجاہت ایس خان نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جاری معاملات پر بات کرتے ہوئے بڑا دعویٰ کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق صحافی وجاہت ایس خان کا کہناتھا کہ ”ابھی واشنگٹن سے واپس آیا ہوں ، انسداد دہشتگردی کے محاذ پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان چیزیں چل رہی ہیں ، اسلام آباد کی طرف سے سفارت کارکی کی بحالی کی کوششیں کی جارہی ہیں، افہام وتفہیم اور نئی ڈیلز پائپ لائن میں ہیں ، عمران خان کی رخصت سے دھند ختم ہو گئی ہے ۔“

Just got back from Washington.

Things are happening between Pakistan and the US on the counter-terrorism front.

There is a diplomatic reset being sought by Islamabad. New deals, new understandings, in the pipeline.

Imran Khan’s departure has cleared the fog.

Watch this space.