شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاوس میں پانی پینے کےلیے پلاسٹک کی بوتل پر پابندی لگا دی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) ماحولیات کے عالمی دن پر وزیراعظم میاں شہباز شریف نے وزیراعظم ہاﺅس میں پانی کی ایک ہی بار استعمال ہونے والی پلاسٹک بوتلوں پر پابندی عائد کر دی۔ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق ماحولیات کے عالمی دن پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پر جاری اپنے خصوصی پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان میں پلاسٹک کے فضلے کو کم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 70فیصد پلاسٹک کے فضلے کو غلط طریقے سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔

Today we have kick-started Pakistan’s journey to reduce plastic waste as the federal cabinet approved “Single Use Plastics Prohibition Regulations 2023” on #WorldEnvironmentDay. The new Regulation will phase out single-use plastic items throughout Islamabad. We will also be…