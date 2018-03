لاہورقلندرز کے غیر ملکی بلے باز کیمرون ڈیلپورٹ کی والدہ انتقال کر گئی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپرلیگ کے تیسرے ایڈیشن میں لاہور قلندر ز کی نمائندگی کرنے ساﺅتھ افریقہ کے آل راﺅنڈر کیمرون ڈی پلورٹ کی والدہ انتقال کر گئی ہے اور وہ پی ایس ایل کو ادھورا چھوڑ کرواپس چلے گئے ہیں۔

Unfortunate news, Cameron Delport's mother has passed away and he will be returning home to be with his family. #HBLPSL management would like to offer their full support to Cameron in this difficult time.