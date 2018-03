بالی ووڈ کی ایک اور معروف ترین اداکارہ انتقال کر گئیں

ممبئی(ویب ڈیسک) فلموں میں دادی نانی اور ماں کا بہترین کردار ادا کرنے والی بھارتی اداکارہ شمی 89 برس کی عمر میں چل بسیں۔ اداکارہ شمی کا حقیقی نام نرگس ربادی تھا لیکن انہیں فلم نگری میں ' شمی آنٹی ' کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے فلمی کیرئیر میں مزاحیہ اداکاری سے لے کر سنجیدہ کردار بھی خوب نبھائے۔

اداکارہ شمی نے چھوٹی اسکرین پر متعدد ڈرامہ کیے جب کہ 200 زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے جن میں کلی نمبر1، گوپی کشن، ہم ساتھ ساتھ ہیں بھی شامل ہے۔

اداکارہ کے بچھڑنے کی خبر بالی وڈ شہنشاہ امیتابھ بچن نے ٹوئٹر پر دی اور اظہار افسوس کیا۔امیتابھ بچن نے ان ایک یادگار تصویر پوسٹ کرتے ہوئے دکھ کے ساتھ بتایا کہ اداکارہ شدید علالت کے باعث بچھڑ گئیں اور لکھا کہ آہستہ آہستہ سب دور جا رہے ہیں۔

T 2735 - Shammi Aunty .. prolific actress, years of contribution to the Industry, dear family friend .. passes away ..!!

A long suffered illness, age ..

Sad .. slowly slowly they all go away .. pic.twitter.com/WYvdhZqo8X