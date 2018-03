” مجھے ابھی ابھی یہ انتہائی شرمناک کام کرنے کی پیشکش کی گئی کہ ۔۔۔ “ معروف اداکارہ ارمینا خان نے ایسا انکشاف کردیا کہ سن کر آپ کے گال لال ہوجائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف پاکستانی اداکارہ ارمینا خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ایک ’ایسکرٹ ایجنسی‘ کی جانب سے بطور ایسکرٹ کام کرنے کی آفر موصول ہوئی ہے۔

ٹوئٹر پر ارمینا خان نے لکھا کہ انہیں ایک بار پھر ایک ’ ایسکرٹ ایجنسی‘ کی جانب سے بطور ایسکرٹ کام کرنے کی آفر موصول ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں ایسکرٹ ایجنسیاں کاروباری شخصیات و اعلیٰ عہدیداروں کو مختلف تقریبات میں شرکت کیلئے خوبصورت لڑکیاں فراہم کرتی ہیں۔ یہ لڑکیاں متعلقہ شخص کے ساتھ پارٹی، کاروباری میٹنگز اور غیر ملکی سفر میں بطور ساتھی جاتی ہیں اس کے علاوہ بعض لڑکیاں جسمانی تعلق بھی قائم کرتی ہیں۔

ارمینا خان نے ایسکرٹ ایجنسی والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ’ بہت ہی پیارے پاگل کے بچو، ایسکرٹس اداکارائیں نہیں ہوتیں اور اداکارائیں ایسکرٹ نہیں ہوتیں ، لہٰذا گھٹیا پن دکھانا بند کرو، یا پھر اپنی زندگی میں موجود خواتین کو بھی بتادو کہ تم کتنے گھٹیا ہو‘۔ارمینا خان نے سخت زبان کے استعمال پر اپنے مداحوں سے معذرت بھی کی اور کہا کہ وہ اپنی زبان پر معافی چاہتی ہیں لیکن انہیں یہ سب کچھ کہنا ہی تھا۔

Just got yet another another solicitation offer by an “escort agency.” Dear Assholes, escorts are not actresses and actresses are not escorts. So STOP pimping, unless you are happy to tell the women in your life that you are a bloody pimp. (Excuse my language ya’all) #hadtobesaid — Armeena Khan (@ArmeenaRK) March 3, 2018



ارمینا خان کی جانب ایسکرٹ ایجنسی والوں کی کلاس لینے پر ان کے مداح کافی خوش نظر آئے جس کا انہوں نے ٹوئٹر پر اظہار بھی کیا۔ سائلنٹ سپیکٹیٹر نامی مداح نے ارمینا خان کے اقدام کو سراہا اور اسے عظیم قرار دیتے ہوئے کہا حسن بیچا نہیں جانا چاہیے۔

great .Appreciated .beauty should not be sold — Silent Spectator ♥♥ (@iamsun_ny) March 3, 2018



عزموشاہ نے لکھا ’ اف میرے خدایا، مجھے اس قسم کے لوگوں سے نفرت ہے، ارمینا آپ مضبوط رہنا کیونکہ آپ بہترین ہو، مجھے آپ سے محبت ہے‘۔

Oh my God. I hate such people. Stay strong Armeena. You are the best. I love you so much. ???????????????? — Umzo Shah (@umayzone) March 4, 2018



ذیشان احمد نے ارمینا خان کے جواب کو زبردست قرار دیا اور کہا کہ اگر ایسا جواب نہ دیا جاتا تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماڈلز اور اداکارائیں کمپرومائز کرتی ہیں۔

Thats a solid response...many people otherwise have an unusual stance that every actress or a model can be compromised. — Zeeshan Arshad (@ZeeshanTweets8) March 3, 2018



یو جے نامی صارف نے لکھا کہ جس شخص نے ایسکرٹ کمپنی کی طرف سے آفر کی ہے اس کا نام بتا کر اسے ذلیل کیا جانا چاہیے۔

Name the guy and Shame the guy — youjay (@youjaymit) March 3, 2018

