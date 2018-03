” ہیلو نکاح پولیس، میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ۔۔۔“ عمران خان کی تیسری شادی کی خبر کے بعد شہری نے سوشل میڈیا پر صحافی عمر چیمہ کو ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوجائیں گے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے رواں سال کے پہلے ہی دن تیسری شادی کی تو ہرطرف ہنگامہ برپا ہوگیا جو تاحال تھمنے کا نام نہیں لے رہااور اس شادی کے انکشاف کیساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیاگیا کہ عمران خان نے تیسرے نکاح کے موقع پر خاتون کی عدت کی مدت بھی پوری نہیں کی ۔

”میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ۔ ۔ ۔“ عمران خان نے اپنی بیگم بشریٰ بی بی کی جہانگیر ترین سے ملاقات کروائی تو انہوں نے پہلا جملہ کیا کہا؟ جان کرآپ بھی دنگ رہ جائیں گے





روزنامہ جنگ نے بتایاکہ نکاح کرنیوالے مفتی سعید احمد کاکہناتھاکہ انہیں اعتماد تھا اور انہوں نے یہ سوال پوچھا ہی نہیں جبکہ یہ عمران خان اور خاتون کا کام تھا کہ انہیں آگاہ کرتے تاہم اب بھی وہ عجیب مشکل کا شکار ہیں کیونکہ مختلف مواقعوں پرانہیں عدت سے متعلق سوال کا سامنا کرنا پڑرہاہے ۔

’’عمران خان کا نکاح پڑھانے کے بعد مفتی سعید بہت پریشان ہیں کہ اس بات کا جواب کیسے دیں کہ ۔ ۔ ۔‘‘ قریبی ساتھی نے ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ کی حیرت کی بھی انتہاء نہ رہے گی



عمران خان کی شادی ، پھر عدت کی خبروں کے بعد مفتیان کرام بھی میدان میں آگئے اور علمائے کرام نے قراردیا ہے کہ دوران عدت نکاح جائزنہیں ، ایسے میں دانیال نامی ایک شہری بھی میدان میں آگیا جس نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ ” ہیلو نکاح پولیس ، عمرچیمہ ، میں بھی آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں “۔

Hello, Nikkah police @UmarCheema1 ? I'd like to report a violation.



دانیال کی اس ٹوئیٹ کو دیگر صارفین نے بھی سراہا اور صوفیہ خان نے مسکراتے ہوئے لکھا کہ ’ہاہاہا‘۔



کینٹ کے رہائشی ’آر‘ نے لکھاکہ ’رپورٹ اچھی تھی لیکن صفحہ اول پر چھپنے کے قابل نہیں“۔

Report was good but wasn't worthy of the front page.