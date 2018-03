پشاور زلمی کے بلے باز فلیچر نے پی ایس ایل کا انتہائی شاندار اعزاز اپنے نام کر لیا، واحد کھلاڑی بن گئے جس نے ۔۔۔

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )پشاور زلمی ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری رکھے ہوئے اور اب تک تین وکٹیں گنوا چکی ہے تاہم آندرے فلیچر نے ایونٹ کا سب سے لمبا چھکا مارنے کا اعزاز اپنے نام کر لیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق ہدف کے تعاقب میں اننگز کے دوسرے اوور میں زلمی کے آندرے فلیچر نے محمد عرفان کو فلک بوس چھکا رسید کیا اور گیند اسٹیڈیم سے باہر جانے سے بال بال بچی۔فلیچر کا یہ چھکا 114 میٹر لمبا تھا تاہم فلیچر بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے اور 11 رنز بنا کر پولین لوٹ گئے ۔ انہوں نے رواں ایڈیشن کا سب سے لمبا چھکا لگانے کا اعزاز اپنے نام کر لیا جو اس سے قبل کراچی کنگز کے جو ڈینلی کے نام تھا جنہوں نے 104میٹر طویل چھکا لگایا تھا۔

۔۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔۔۔۔۔

SIX! 1.4 Mohammad Irfan to Andre Fletcher

