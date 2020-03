لاہور(ڈیلی پاکستا ن آن لائن) پاکستانی اداکارہ صبا قمر کی ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے، وہ دورہ ترکی کے دوران استنبول میں کہیں گاڑی میں سفر کررہی ہیں اور ایک گانے ”ناگن“پر بیٹھے بیٹھے ہی سٹیپس کررہی ہیں، وہ اکیلی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی اداکاراﺅں کی ایسی ویڈیوز وائرل ہوچکی ہیں جن میں نیلم منیر بھی شامل ہیں۔

Saba Qamar grooving in the car while vacationing in Turkey is such a mood ???????? #SabaQamar pic.twitter.com/dQRobNZGnz

اپنی مصروف زندگی میں سے فرصت کے لمحات کے دوران صبا قمر ترکی میں شاپنگ کرتی بھی دکھائی دیں جن کی ویڈیو وائرل ہے، تاہم دو دن شاپنگ میں مصروف رہنے کے باوجود انہیں کوئی چیز مزے کی نہیں لگی۔

My shopoholic lady trying to find some good edition for her wardrobe #SabaQamar she is looking Sooper cute I just liver her my love my life my THAKUR ???????????? @s_qamarzaman pic.twitter.com/riKkD6ymOJ

اسی دوران اداکارہ کے کچھ مداحوں نے بھی انہیں آلیا جو خاص طورپر ا ن سے ملنے آئے تھے، صبا قمر نے ان کو خوش آمد ید کہا اور سیلفی بھی بنوائی ۔

Her fans never leave her alone

even in #istanbul students when they got to know that their favorite actress is hanging out nearby they bunk their classes just to meet her

N she is so humble down to earth gave them a warm welcome@s_qamarzaman#SabaQamar pic.twitter.com/B27iXXKdGF