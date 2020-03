" بس اب اور نہیں، کرونا وائرس سے نمٹو یا ان سے " اداکارہ نیہا شرما نے ایسی شرمناک تصویر شیئرکردی کہ مداح ٹوٹ پڑے " بس اب اور نہیں، کرونا وائرس سے نمٹو یا ان سے " اداکارہ نیہا شرما نے ایسی ...

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستانی شوبز سلیبرٹیز کی طرح ا نڈین اداکارائیں بھی سوشل میڈیا پرکافی فعال ہیں لیکن ان کے پاس پردے وغیرہ کا رجحان نہیں ، اب اداکارہ نیہا شرما نے اپنی نیم برہنہ تصویر شیئرکی تو مداح ٹوٹ پڑے۔

نیہا شرما کی ا س تصویر پر ان کے کئی مداحوں نے ان کی خوبصورتی کو سراہتے ہوئے تعریفیں کیں تو کئی لوگ برس پڑے۔

زویا نے لکھا کہ آپ پیاری گڑیا ہیں۔

You are cute doll — Smruti ranjan khatua (@KhatuaSmruti) March 6, 2020

ایک اور صاحب نے لکھا کرونا وائرس ہے، اپنی حفاظت کریں۔

نیہا نے ا س سے ملتی جلتی ایک اور تصویر بھی شیئرکی ۔

مروادی نے لکھا کہ ایسے تو پیار ہوجائے گا۔

ایک صاحب نے لکھا کہ بس اب اور نہیں، کرونا وائرس سے نمٹو یا ان سے۔۔۔

Bas ab or ni crona virus se nipto ya inse — Md waquar (@MdTariq89802069) March 5, 2020

منان نے لکھا کہ اگر آپ کرونا ہوتو میں متاثر ہونا چاہوں گا۔

میانک جسوال نے لکھا کہ " بہت خوبصورت"

So beautiful — Mayank Jaiswal (@MayankJ12875811) March 5, 2020

وپول نے لکھا کہ مجھے یاد ہے تم نے یہ فراک نویں جماعت میں لی تھی۔

دیپک نے لکھا کہ لگتاہے کہ فٹنس پرزیادہ فوکس ہے، لیکن فی الحال کافی موٹی لگ رہی ہے، دکھائی نہیں دیتی۔

Lgta h fitness pe Jyada focus h filhal but kafi thin legs lg rha h it's not looking ???? — Deepak Kumar (@DeepakK85710329) March 5, 2020

جولی نے لکھا کہ بہت پیاری۔

آکاش نے لکھا کہ عمدہ ڈریس، اور بہت خوبصورت دکھ رہی ہیں۔

Nice dress ???? and looking so very pretty — Akash Upadhayay (Sanam) (@Akashupadhayay8) March 5, 2020

