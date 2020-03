’اب صرف دین کی خدمت کروں گا‘پاکستان کے ایک اور معروف ادکار کا شوبز چھوڑنے کااعلان

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)شوبز سے وابستہ شخصیات کی جانب سے مذہب سے محبت کے اظہارکا سلسلہ جاری ہے۔حمزہ علی عباسی کے بعد اب ایک اور معروف فنکار فیروز خان نے بھی شوبر کو خیربادکہہ دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دیئے گئے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ’میرے مداح میرے ایک بیان کے منتظر ہیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں شوبزانڈسٹری چھوڑتا ہوں اور اب اس پلیٹ فارم سے صرف اور صرف اسلام کی تبلیغ کیلئے اپنی خدمات پیش کروں گا۔آپ سب دے دعاوں کی درخواست ہے۔

- my fans have been waiting for a statement from me. I announce that I quit the showbiz industry and will only act and provide my services for the teaching of Islam through this platform if needed else anything but this InshAllah,Request you all to pray for me and my loved ones.