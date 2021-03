پی ایس ایل کو ادھورا چھوڑنا آسان نہیں تھا: شرفین ردرفورڈ

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان سُپر لیگ کو ملتوی کیے جانے پر پشاور زلمی میں شامل شرفین ردرفورڈ کا کہنا ہے کہ اُن کیلئے پی ایس ایل کو یوں ادھورا چھوڑنا کسی صورت آسان نہیں ہے۔

شرفین ردرفورڈ نے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر پی ایس ایل سیزن 6 کے کھیلے گئے 14 میچز کے یادگار لمحات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کو اچانک ملتوی کرنا وقت کی اہم ضرورت تھی لیکن میرے لیے یوں پی ایس ایل کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔

Leaving PSL incomplete is not easy for me in any way.But Unfortunately, the situation is that the Precautions is obligatory on all of us .Goodbye Pakistan with some beautiful Memories. i will come back and play my role in making my team @PeshawarZalmi the champion ???????? pic.twitter.com/QY7uqYFoDH