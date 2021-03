اعتماد کا ووٹ ملنے کے بعد سابق اور موجودہ قومی کرکٹرز بھی کھل کر عمران خان کی حمایت میں سامنے آگئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ ملنے کے بعد سوشل میڈیا پر سابق اور موجودہ قومی کرکٹرز کی جانب سے بھی وزیراعظم عمران خان کی کھل کر حمایت کی گئی، کھلاڑیوں نے اس موقع پر عمران خان کو مبارک باد بھی پیش کی۔

معروف قومی فاسٹ باؤلر اور پاکستانی ٹیم کے باؤلنگ کوچ وقار یونس نے عمران خان کے حق میں دو ٹویٹس کیں جن میں انکا کہنا تھا کہ عمران خان سے محبت کی وجہ انکی ایمانداری اور کبھی ہمت نہ ہارنا ہے.

Reason I Love Skipper♥️... His PRINCIPALS, HONESTY & NEVER GIVE UP ATTITUDE @ImranKhanPTI #LongLiveSkipper . pic.twitter.com/StS1ebq5vX

دوسری ٹویٹ میں انکا کہنا تھا شیر دوبارہ گرج رہا ہے،کپتان آپکو مبارک ہو.

The Tiger Roars Again. Congratulations Skipper???????????? #VoteOfConfidence @ImranKhanPTI pic.twitter.com/DqwhiEaP7l

قومی ٹیم کے آل راونڈر محمد حفیظ نے بھی عمران خان کو مبارک دی انکا کہنا تھا کہ ’ماسٹر سٹروک‘ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں ووٹ آف کانفیڈینس کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا اور عمران خان کے آفیشل اکاؤنٹ کو ٹیگ بھی کیا۔

سابق قومی کرکٹر یاسر حمید کا کہنا تھا کہ میں یاسر حمید ہوں، میرا ووٹ آف کانفیڈینس عمران خان کے لیے ہے۔

I am yasir hameed and my vote of confidence goes to #PrimeMinisterImranKhan