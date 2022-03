لاہور قلندرز کی ٹیم اور انتظامیہ نے شاہین آفریدی کے والد کی دعوت قبول کرلی

لنڈی کوتل (ویب ڈیسک) پاکستان سپر لیگ 7 کی فاتح لاہور قلندرز کی ٹیم اور انتظامیہ نے شاہین آفریدی کے والد کی دعوت قبول کرلی اور لنڈی کوتل پہنچ گئے، قلندرز کی ٹیم اور انتظامیہ کا قبائلی عمائدین، سیاسی شخصیات اور شائقین کرکٹ کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔

اس موقع پر سی ای او لاہور قلندرز عاطف رانا، سی او او ثمین رانا اور ڈائریکٹر کرکٹ لاہور قلندرز عاقب جاوید اور ٹیم کے دیگر اراکین نے چیمپئن ٹرافی لہرا کر جیت کا جشن منایا۔

واضح رہے کہ لاہور قلندرز نے 27 فروری کو پی ایس ایل کے فائنل میں ملتان سلطانز کو شکست دے کر پہلی بار جیت کا سہرا اپنے سر سجایا تھا۔

Amazing Reception by @iShaheenAfridi father . Feel honored to meet wonderful people , cant express the feelings ❤️. Thank you so much for all the love . #MainHoonQalandar #DilSe @lahoreqalandars @AJavedOfficial @atifnaeemrana #Celebrations #Trophytour pic.twitter.com/L9RBF9oEI9