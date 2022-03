سوشل میڈ یا پر نریندر مودی کا جھوٹ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا جھوٹ پکڑا گیا، شہریوں نے بھانڈا پھوڑ دیا۔

نریندر مودی نے پونے میٹرو بس کا افتتاح کیا اور سوشل میڈیا پر میٹرو بس میں سکول یونیفارم والے بچوں کے ساتھ سفر کی تصویر شیئر کرڈالی۔ بھارتی وزیر اعظم نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ننھے دوستوں کے ساتھ سفر جاری ہے۔شہریوں نے مودی سے سوال کیا کہ بھارت میں کون سا سکول اتوار کو کھلتا ہے؟ کسی نے لکھا کہ اب پتا چلا مودی جی کے پرانے کلاس فیلوز آج تک کیو ں نہیں ملے، کیوں کہ مودی جی تو اتوار کو سکول جاتے تھے۔ایک اور سوشل میڈیا یوزر نے لکھا کہ آج اتوار کو کون سا سکول ہے ؟ کتنی نوٹنکی کرتا ہے۔

Modi ji made the kids wear their school uniform even on Sunday.

Best Prime Minister!