وہاب ریاض کی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کیلئے کی گئی پیشگوئی سچ ثابت ہونے لگی

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر وہاب ریاض نے پاکستان سپر لیگ شروع ہونے سے قبل پی ایس ایل کی ٹیم کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے لیے ایک پیشگوئی کی تھی جو بظاہر اب سچ ثابت ہورہی ہے۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ ماہ کوئٹہ میں پاکستان سپر لیگ کے نمائشی میچ میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیمیں مدمقابل ہوئیں۔نمائشی میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے افتخار احمد نے زلمی کے فاسٹ بولر اور پنجاب کے وزیر کھیل وہاب ریاض کو ایک ہی اوور میں 6 چھکے جڑ دیے تھے۔

افتخاراحمد نے 50 گیندوں پر94 رنز کی ناقابل شکست جارحانہ اننگز کھیلی۔نمائشی میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پشاور زلمی کو 3 رنز سے شکست دی۔تاہم میچ کے بعد وہاب ریاض نے افتخار احمد کے ساتھ خوشگوار انداز میں گفتگو کرتے ہوئے افتخار کے زیب تن کیے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی جرسی کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ 'یہ جامنی رنگ پہنا ہوا ہے نہ یہ پی ایس ایل میں نہیں چلے گا جو مرضی ہوجائے'۔

Wahab Riaz's prediction is proving true so far ???????? pic.twitter.com/zukzsuB60K