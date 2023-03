ٹرین کے آخری ڈبے پر "X" کا نشان کیوں ہوتا ہے؟

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ہم سب نے کسی نہ کسی وقت ٹرینوں میں سفر کیا ہے، جو لوگ گہری نگاہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ سفر کے دوران بہت سی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں ، بہت سے مسافروں نے محسوس کیا ہوگا کہ ٹرین کے آخری ڈبے کے پیچھے موجود 'X' کی علامت کا اصل مطلب کیا ہے۔ بھارت کی وزارت ریلوے نے ٹوئٹر پر اس کے معنی کی وضاحت کی ہے۔

وزارت ریلوے کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ کی ایک پوسٹ کے مطابق پیلے رنگ کا 'X' کا نشان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹرین بغیر کسی کوچ کو چھوڑے گزر گئی ہے۔ علامت کی موجودگی سے ریلوے حکام کو یہ تصدیق حاصل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ ٹرین مکمل طور پر گزر چکی ہے اور سفر کے دوران اس کا کوئی بھی ڈبہ الگ نہیں ہوا۔ "کیا آپ جانتے ہیں؟ ٹرین کے آخری کوچ پر 'X' کا حرف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹرین کسی ڈبے کو پیچھے چھوڑے بغیر گزر گئی ہے۔'

