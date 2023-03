دبئی میں پاکستانی تاجر کی اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر سونے میں تولنے کی ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی 

دبئی(مانیٹرنگ ڈیسک) دبئی سے گزشتہ دنوں ایک پاکستانی کاروباری شخص کے اپنی بیٹی کو شادی پر سونے میں تولنے کی ویڈیو منظرعام پر آئی اور لوگوں نے اس کاروباری شخص کو کڑی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اب اس ویڈیو کی حیران کن حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ ایم ایس این ڈاٹ کام کی ایک رپورٹ کے مطابق اس دلہن کو سونے کی جن اینٹوں کے ساتھ تولا گیا تھا، وہ نقلی تھیں۔

Bride measured in gold in Dubai????????.

Further proof that all the money in the world will not give class to classless individuals. pic.twitter.com/wfAMTJKCEL