 یہ آنکھیں کیا گلہ کرنے بیٹھیں، کب سے مُنہ پھَٹ ہونے لگیں؟ بھئی گرمی آگئی ہے گوروں کا تو کلچر ہے، ہم کیا کریں؟ تمہارے حق میں دُعا ہی کرتے ہیں 

اور یہ آنکھیں کیا گلہ کرنے بیٹھیں؟ یہ کب سے مُنہ پھَٹ ہونے لگیں؟ بھئی گرمی آگئی ہے اب گوروں کا تو کلچر ہے۔ تم اَرزانئی جلوہ نمائی کہتے ہو اور دِل کی دھڑکنوں کی اُٹھان بھی محسوس کرتے ہو تو۔ ہم اس کا کیا کریں؟ تمہارے حق میں دُعا ہی کرتے ہیں اللہ تمہیں صبرِ جمیل عطا فرمائے۔

چھوڑیں دوسری طرف دھیان دیں وہ سامنے ریل کی پٹری، چند منٹ بعد ہی ریل گاڑی کبھی اِدھر سے اُدھر کبھی اُدھر سے اِدھر ایک ادائے دِلربائی کے ساتھ گزر جائے اور یہ اِدھر چلو دیکھیں بائیں طرف Changli Garden چینیوں کا بنایا ہُوا۔ پھُولوں سے سجایا ہوا اور اُوپر بلندی سے گرائی آبشار۔ یہ دیکھو اُوپر آبشار کے لیے بنایا ہوا ایک بڑا سا حَوض، جہاں سے پانی ایک چکّر باندھے کبھی اُوپر جائے کبھی نیچے جائے اور آبشار بنائے۔ کُوچ کا ڈنکا بجا تو گاڑی میں جا گھُسے سبھی۔ بیلٹیں باندھیں، گاڑی چل دی۔ یہ دیکھا سڑک کے درمیان پھُولوں کی ایک لمبی قطار۔ اِس کو کہتے ہیں آگیا موسم بہار!

ریحان الوی Author, Poet and Journalist کے پہلے ناول ”Beyond the Dreams“ اور اُردو ترجمے کا نام ”تعبیر کی تلاش میں“ کی رُونمائی paramatta کے ایک ہوٹل "Spice of Life" میں شام 4 بجے تھی۔ ریحان الوی ایک امیگرینٹ کے طور پر یہاں 16 سال پہلے آسٹریلیا آئے اور یہاں اپنی تعلیم مکمل کر کے آئی ٹی کے شعبے میں ملازمت اختیار کی۔ ہم بھی Invitees میں تھے۔ لہٰذا 4 بجے سے بھی پہلے وہاں جا پہنچے۔ لگ بھگ 80-70 زن و مرد کا اجتماع تھا۔ پہلے ریحان الوی نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر تین چار مقررّین نے کچھ زیادہ ہی لمبے تبصرے، کتاب سے کئی کئی صفحات پڑھ کر کیے۔ پھر پاکستان کونسل جنرل اور دوسرے معززین نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عظمیٰ گیلانی نے تو ایکٹنگ کرتے بس اِس کو ایک ڈرامہ بنا دیا۔ اِس دوران لاؤڈ سپیکر کی بار بار بندش نے کچھ بد مزگی پیدا کی۔

الوی صاحب کی ہم نے بھی 2کتابیں لیں۔ اُردو والی 20 ڈالر، ایک دوسری انگلش والی 25 ڈالر میں ملیں اور اُن پر ریحان الوی سے آٹو گراف بھی لیے۔ پھر کھانا کھل گیا۔ کھانا کافی پُر لطف تھا۔ سبھی نے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق شکم پروری کی۔ وہاں اپنے عزیز ”اعظم صاحب“ نے ہمارا تعارف ایک ”نذر صاحب“ سے کروایا۔ ہم نے بھی چونکہ پہلی نومبر کو میری 85ویں برتھ ڈے پر اپنے ناول ”پریتی“ کی رُونمائی کرنی تھی۔ لہٰذا نذر صاحب نے پورے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ ہم نے ایک جلد ناول ”پریتی“ ریحان الوی صاحب کی بھی نذر کی۔

اِس کے ساتھ ساتھ کچھ اور حضرات کو بھی ناول کی رُونمائی پر آنے کے لیے کہا گیا۔ تو اِس طرح رات گئے گھر پہنچے اور سو گئے۔ (جاری ہے)

