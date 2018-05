تخلیق کسی کی،تشہیر ہماری

بات پرانی سہی، مگر ہے مزے کی۔ وہ یوں کہ کئی سال پہلے جب ہمارے دوست ڈاکٹر اسلم ڈوگر کے اخباری کالموں کا تیسرا مجموعہ شائع ہوا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے کتابِ کی رونمائی کی مناسبت سے کچھ لکھنے کی ترغیب دی تھی۔

جناح ہال میں تقریب شروع ہونے میں ابھی چند منٹ ہوں گے کہ سٹیج سیکرٹری نے مجھ سے کہا کہ باقی مقررین تو جانے پہچانے لوگ ہیں ، آپ کے تعارف میں کیا کہوں ؟ کہہ دیجئے ’’پہلے تو شاہد ملک درس و تدریس سے وابستہ تھے ، پھر بی بی سی میں چلے گئے ، لیکن وجہِ شہرت یہ ہے کہ جب بھی اسلم ڈوگر کی کوئی نئی کتاب شائع ہوتی ہے یہ اُس پہ مضمون ضرور پڑھتے ہیں ‘‘۔

حاضرین سن کر محظوظ تو ہوئے ، مگر مَیں سٹیج کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ ایک اخبار کا فوٹو گرافر بھاگتا ہوا آیا اور قدرے سازشی لہجہ میں میرے کان میں کہنے لگا ’’اینھوں جواب دے کے آنا ، اینھے تہاڈی بڑی ’بِزتی‘ کیتی اے‘‘۔

اب اُسے کیا سمجھاتا کہ جس گیند پہ چوکا لگا وہ لُوز بال مَیں نے ہی پھینکی تھی ۔ لُوز بال پھینکنے کا اگلا مرحلہ اب سے ساڑھے تین سال پہلے پیش آیا جب پروفیسر خالد آفتاب کے اولین افسانوی مجموعے ’جہاں اندر جہاں ‘ نے حیرت سے دوچار کیا تھا ۔

دوسری کتاب 'Against All Odds'نے ، جو پچھلے برس شائع ہوئی اتنا حیران نہ کیا ، کیونکہ تعلیمی و تدریسی موضوعات پر مبنی اِس آپ بیتی کے متن پہ شروع سے آخر تک اُن کے نام کی مہر لگی ہوئی ہے ۔

جیسے یہی واقعہ کہ 1993ء میں وزیر اعظم نے خالد آفتاب کو بلا کر جب گو رنمنٹ کالج کی پرنسپل شپ پیش کی تو اُس اولین ملاقات میں وہ وزیر اعظم کے سامنے اتنا کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ’’کالج کی صورتِ حال کس حد تک خراب ہے ، اِس کا اندازہ یوں لگائیے کہ فی الوقت طلبہ کے ایک گروپ کی قیادت مئیر لاہور کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے ۔

جب تعمیلی ادارے کے سربراہ کو ان گروپوں سے نمٹنا پڑے جن کی پشت پناہی سیاسی جماعتیں کر رہی ہوں تو یہ کام کتنا مشکل ہو گا‘‘۔ جب گورنر ہاؤس لاہور میں یہ گفتگو ہوئی تو عین اُس وقت مئیر لاہور وزیراعظم کے ساتھ والے صوفہ پر تشریف فرما تھے ۔ وزیراعظم نے جھینگا مچھلی کی پلیٹ نئے پرنسپل اور مستقبل کے وائس چانسلر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا:’’یہ prawns ٹرائی کیجئے ۔ بہت عمدہ ہیں‘‘۔

خیر ’جہاں اندر جہاں ‘ اور اب دوسرے افسانوی مجموعے ’بھیدی‘ کے مصنف کی اصلی جھلک دکھانے کے لئے مجھے ذرا سا ذاتی پس منظر بھی بیان کرنا پڑے گا،یعنی چالیس سال سے کچھ پہلے گورنمنٹ کالج کے شعبہ ء انگریزی میں بطور لیکچرار تعیناتی جو ہمہ وقت خوشدلی کی فضا میں میری برٹش ہائی کمیشن کی ابتدائی ملازمت کا ایکشن ری پلے ثابت ہوئی ۔

فائن آرٹس والے اسلم منہاس کے سٹوڈیو میں ، جو اب دنیا میں نہیں ، کاش آپ بھی کبھی اُس قہقہہ کانفرنس میں شریک ہوئے ہوتے جہاں خالد آفتاب کی ہم نشینی میں ہر سہ پہر ضیا الدین ڈار ، مشکور حسین یاد اور کے ایم صدیقی کے ساتھ مَیں یوں ’ٹِکی‘ ہو جایا کرتا جیسے بسا اوقات مسافر بس کی سیٹ پر تین بڑوں کے ساتھ آدھی سواری زبردستی بٹھا دی جاتی ہے۔

پوری منظر کشی کے لئے مجھے اپنی ہی ایک تحریر کے چند جملے کاپی پیسٹ کر لینے دیجئے جو کسی تقریب میں پہلی مرتبہ سنائے جا رہے ہیں : ’’ خالد آفتاب کے افسانوں کی کتابی شکل میں اشاعت ایک خوشگوار صدمے سے کم نہیں ۔ صدمہ اس لئے کہ فائن آرٹس سٹوڈیو کی قہقہہ کانفرنس میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کا یہ استاد اردو کی بجائے انگلش میڈیم طرز کے رکھ رکھاؤ کا مالک تھا ۔

معروف ریڈیو ٹی وی پروڈیوسر عارف وقار کہا کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو چٹے رنگ کے آدمی میں خوامخواہ تکبر کا شائبہ دکھائی دیتا ہے۔خالد صاحب ہیرس ٹویڈ والے کوٹ میں،جسے اُن کے ڈر سے مَیں نے ہمیشہ کوٹ کی بجائے جیکٹ کہا ، ایک ہاتھ میں براؤن رنگ کا ولایتی بریف کیس اور دوسرے میں اسموکنگ پائپ پکڑ کر جب چلنے لگتے تو انگریزوں کی طرح ان کی گردن افقی سمت میں باقی جسم سے کوئی دو انچ آگے دکھائی دیتی ۔ جیسے کسی افسر نے نظر نہ آنے والی سلیمانی وردی پہن رکھی ہو‘‘۔

’’کئی احباب وردی والی تمثیل سے اتفاق نہیں کریں گے ، جن میں امکانی طور پہ خود خالد آفتاب بھی شامل ہیں ۔ پر ایک تو یہ سچ مچ کی وردی نہیں تھی ، صرف کم آمیزی کا استعارہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہر کسی کے ساتھ خوامخواہ فری ہو جانے سے گریز کا رویہ ۔

دوسرے ایسا بھی نہیں تھا کہ خالد صاحب ڈیوٹی کے اوقات ختم ہو جانے پر بھی یونیفارم چڑھائے رکھتے ہوں ۔ مَیں نے بے وردی خالد آفتاب کی پہلی جھلک شیخوپورہ سے آگے ہرن مینار کی نجی پکنک کے دوران دیکھی ۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی اِس انگلش میڈیم آدمی نے پٹھو گرم کھیلنے کی تجویز پیش کی ۔

مخالف ٹیم میں پروفیسر کے ایم صدیقی اور ماڈل ٹاؤن کی ایک مسجد کے موجودہ امام عطاالرحمان بٹ بھی تھے ، مگر اصل تفریح تو یہ تھی کہ ضیا ڈار بھاگتے بھاگتے اسلم منہاس کی پشت کی جانب اشارہ کرتے اور چلا کر کہتے ’ ’اوئے منہاس کو مارو ، ٹارگیٹ کا سائز بڑا ہے‘‘۔

یہاں تک سُن لینے کے بعد آپ سوچیں گے کہ اِس رطب و یابس کا تقریبِ رونمائی سے کیا تعلق ہے ، یا یہ کہ شاہد ملک کون سی باتیں لے بیٹھے۔

بھئی ، یہ بتائیے کہ خالد آفتاب کے افسانوں میں کیا کچھ ہے ۔ اُن کے پلاٹ ، کہانیوں کے کردار اور الگ الگ تھِیم۔۔۔اِن کے بارے میں کچھ کہئے۔

پھر یہ بھی کہ کہیں تھِیم کو اجاگر کرتے ہوئے افسانہ نگار نے کرداروں کا گلا گھونٹ تو نہیں دیا ۔ دیکھئے نا کہانی کو ایک صورت حال سے دوسری صورتِ حال تک ایک فطری بہاؤ میں آگے بڑھنا چاہئے ۔

یوں کہ کردار بھی زندہ رہیں اور جو سماجی یا نفسیاتی مسئلہ لے کر وہ چل رہے ہیں ، اُس کے ساتھ بھی انصاف ہو جائے ۔ گویا ، آپ بہت سے ایسے سوالات اُٹھا سکتے ہیں جن پر اندرون شہر میری والدہ کے آبائی محلے کے لوگ کہیں گے ’پڑھیاں لکھیاں والیاں گلاں‘۔

خود شہر کے لوگوں کو ، جن میں مزاج کے اعتبار سے مَیں بھی شامل ہوں ، بڑی سے بڑی دلیل رد کرنے کے لئے دلیل کا سہارا نہیں لینا پڑتا ۔

بس کسی بھی منطقی اعتراض کے جواب میں روزمرہ زندگی کا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ بیان کر دیں گے اور اِسی ایک واقعہ سے طرح طرح کے نکتے ابھار تے چلے جائیں گے ۔ میری تدریس کے ابتدائی دِنوں کا ایک ایسا ہی واقعہ میرے موجودہ طرزِ عمل کے حق میں جاتا ہے ۔

اُس دن ہمارے صدرِ شعبہ پروفیسر رفیق محمود انگلش ڈپارٹمنٹ کے باہر بہت خوشگوار مُوڈ میں ضیا ڈار سے باتیں کر رہے تھے ۔ مَیں بھی پاس کھڑا تھا ۔ اچانک ایک نوجوان نمودار ہوا ۔ خوش لباس، مگر ذرا سی افسرانہ رعونت ۔ بغیر کسی تمہید کے پوچھنے لگا ’’رفیق صاحب ، کیا آپ ڈاکٹر ہیں ؟‘‘ مجھے اُس کا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا ، اِس لئے میرے منہ سے نکلا 'Rafiq Sahib is anything short of a doctor'. اِس پر رفیق محمود صاحب نے زور کا قہقہہ لگایا اور کہا :Yes, I am a compounder of literature'. '

اِسے حُسنِ اتفاق ہی سمجھنا چاہئے کہ خالد آفتاب کے دوسرے مجموعے ’بھیدی‘ کی رونمائی کے موقع پر جن نصف درجن مقررین نے اظہارِ خیال کی پیشگی دعوت قبول کی ، اُن میں کمپاؤنڈر آف لٹریچر ایک میں ہی تھا ۔ باقی سب کے سب علم و فضل کے ڈاکٹر ۔ خاص طور پہ پر وفیسر خورشید رضوی اور پروفیسر خواجہ محمد زکریا دو ایسی ہستیاں ہیں، جن سے مل کر اکثر یہ محسوس ہوا کہ مَیں انگریزی کی بجائے عربی یا اردو کا طالب علم ہوتا تو اِن کی شاگردی میرے لئے کتنے فخر کا مقام تھی ۔ پھر ہمارے ہم عصر پروفیسر صاحبان اصغر ندیم سید اور محمد عارف ، جن میں سے سید صاحب اِس لئے تقریب میں نہیں پہنچے کہ انہیں ایک دن کے لئے بہتر نوعیت کی صحبت میسر آگئی ہے ۔

سنا ہے ، صدرِ پاکستان کی صحبت ۔ مقررین کے علاوہ خود مصنف معاشیات کے ڈاکٹر ہیں ۔ اِن کی اسٹریتھ کلائیڈ یونیورسٹی گلاسگو میں پی ایچ ڈی کے دوران مجھے اِن کے سپر وائزر پروفیسر ایرک رحیم سے ملاقات کا موقع ملا اور یہ تصدیق ہوئی کہ فیض احمد فیض کی ادارت کے زمانے میں وہ ’’پاکستان ٹائمز‘‘ لاہور کے رپورٹر بھی رہے۔

پر ، جناب ، پنجابی محاورہ برتوں تو تقریبِ رونمائی میں اگر میرا کام بنا تو اُس کے دو اسباب تھے ۔ایک تو تقریب سے کچھ ہی پہلے یہ فیصلہ کہ اصل میزبان کامران شاہد کی بجائے نظامت کی ذمہ داری میری ہے،جس کی بدولت افسانوی مجموعے ’بھیدی‘ کے بارے میں سپریم کورٹ کی طرح مَیں بھی کچھ عرصہ کے لئے اپنا فیصلہ محفوظ رکھ سکتا ہوں ۔ عبوری حکم البتہ یہ ہے (اور یہ حکمِ امتناعی ہرگز نہیں) کہ خالد آفتاب تسلیم کریں یا نہ کریں ، ہیں وہ سعادت حسن منٹو کی فکری توسیع ۔

اسی لئے ’جہاں اندر جہاں‘ ہو یا ’بھیدی‘ ، خالد کے تخلیق کردہ مرد و زن کا تعارف باہر سے شروع ہو کر اندر کے اس نکتہ تک سفر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے،جہاں معلوم سمتوں کا مشرق مغرب اور شمال جنوب آپس میں کبڈی کھیلنے لگتے ہیں ۔ پھر بھی دلچسپ کہانی کے لوازمات کو پورا کرنے کے لئے واقعات کی خارجی شہادت کا تسلسل ٹوٹنے نہیں پاتا۔

میرے لئے دوسری خوش قسمتی یہ تھی کہ مقررین میں مجیب الرحمان شامی بھی شامل ہو گئے۔ آپ شامی صاحب کی آراء سے اتفاق کرتے ہوں یا اختلاف ، یہ تو مانیں گے کہ وہ پروفیشنل ایڈیٹر ہیں اور ساتھ ہی زوردار اسکرین پریزنس بھی رکھتے ہیں۔

اِسی لئے تو جہاں پہنچے ، رونق لگ گئی، چنانچہ کتاب کی تقریب میں ذاتی منفعت کا پہلو یہ ہمہ گیر احساس ہے کہ محفل میں لٹریچر کا کمپاوئڈر مَیں اکیلا نہیں بلکہ اب ہماری تعداد دو ہے ، اور اگر خواجہ میر درد کی طرح تقریب کے مہتمم کامران شاہد کو بھی شامل کرلیں تو ڈھائی ہوئے ۔

مزید : رائے /کالم