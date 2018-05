”ٹوئٹر دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے۔۔۔“ ریحام خان نے غیر ملکی سے پاکستانیوں کے اچھے ہونے کی بات کی تو اس نے کیا جواب دیا اور پھر صارفین نے ریحام خان کی ٹویٹ پر کیسے ”حملے“ کئے؟ دیکھ کر آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی ٹوئٹر صارفین انتہائی پیارے ہونے کیساتھ ساتھ جذباتی بھی ہیں جو اپنے ملک یا پھر مفاد کے خلاف بات ہونے پر ایسے ایسے جواب دیتے ہیں کہ کسی کیلئے بھی ’ہضم‘ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے جب ایک غیر ملکی شخص کو یہ بتایا کہ پاکستانی عوام بہت پیاری اور عظیم اقدار کی مالک ہے تو اس نے آگے سے ایسا جواب دیدیا کہ جان کر آپ کیلئے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔

ریحام خان نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”میں ایک غیر ملکی سے کہہ رہی تھی کہ پاکستانی بہت پیارے اور عظیم اقدار کے مالک ہیں۔ وہ مڑا اور کہا ٹوئٹر پر ملنے والے جوابات دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا۔“

I was saying to a foreigner today that Pakistanis are lovely & have great values. He turned around and said "They don't seem to be from twitter replies". — Reham Khan (@RehamKhan1) May 5, 2018

ریحام خان کی یہ ٹویٹ سامنے آئی تو صارفین نے انہیں بھی آڑے ہاتھوں لے لیا اور وہ کچھ کہہ دیا جو انہوں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہو گا۔

میاں کرامت علی نامی صارف نے لکھا ”ریحام سکالر بننے کی کوشش مت کرو۔ پاکستان میں تمہاری پہچان عمران خان کی سابقہ اہلیہ کے طور پر ہے۔ تمہاری شہرت اور غلط حرکتیں عمران خان کی شہرت کو نقصان نہیں پہنچا سکتیں حتیٰ کہ تم مخالفین کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہو۔ تمہارے پاس سیاست کے حوالے سے کوئی موقع نہیں ہے اور تم بس اپنی سابقہ حیثیت کا فائدہ اٹھانے کی کوششیں کر رہی ہو“

Reham don't try to be a scholar your introduction in Pakistan is only as the x-wife of Imran Khan. Your popularity and wrong doings will never be able to demote IK even you are playing in opponents hands. You don't have any political opportunity, just trying to cash ur x position — Mian Karamat Ali (@MianKaramatAli) May 6, 2018

خان نامی صارف نے لکھا ”آخر کب تک اپنے بداخلاق لیڈر کا دفاع اور اس کے کرتوتوں پر پردہ ڈالتے رہو گے۔ کے پی کے میں آخر کونسا وعدہ پورا کیا؟ نیازی نے پچھلے 20 سالوں سے قوم کو کنفیوز کر رکھا ہے اور جھوٹے دعوﺅں اور وعدوں سے بے وقوف بنا رہا ہے“

آخر کب تک اپنے بد اخلاق لیڈر کا دفاع اور اس کے کرتوتوں پر پردہ ڈالتے رہو گے، کے۔پی۔کے میں آخر کونسا وعدہ پورا کیا؟ نیازی نے پچھلے 20 سالوں سے قوم کو کنفیوز کر رکھا ہے، اور جھوٹے دعووں اور وعدوں سے بے وقوف بنا رہا ہے، — Lawangeen Khan (@iLawangeen) May 6, 2018

میاں علی حسن نے لکھا ”جب کرتوتیں آپ جیسی ہوں تو جواب بھی ایسے ہی ملیں گے ناں“

Jb kartoty ap jasi ho replies to asy hi mily gy na???????????? — میاں علی حسن (@chandladi668) May 5, 2018

اعتزاز حسن نے لکھا ”ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔۔۔ لیکن اسے بتاﺅ کہ یہ ماضی کی بات ہے، اب پاکستانی عوام کو ایک شخص نے جگا دیا ہے جسے کپتان کہتے ہیں، اب کوئی عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس غیر ملکی نے آپ کی پوسٹس دیکھی ہوں گی ۔ برائے مہربانی اس سے کہیں کہ عمران خان کو فالو کرے“

yes he was right,,,but tell him that now that is the part of the past,,,now they are awaken by a person having name Kaptaan,now no one can make them fool, BSW i think he saw you'r posts,,,kindly tell them to follow IMRAN KHAN,, — Aitizaz Hassan (@Aitizaz_PTI) May 5, 2018

عتیق مغل نے لکھا ”ہمیں آپ کی ہمدردی اور پیار نہیں چاہئے کیونکہ آپ پاکستانی نہیں ہیں“