”ملین ٹری سونامی“ مہم میں تحریک انصاف نے بچوں کی پنسلوں کیساتھ ایسا کام کر دیا کہ ہر کوئی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا، بچوں کی ان پنسلوں میں ایسا کیا ہو گا؟ جان کر عمران خان کے مخالفین بھی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے ”ملین ٹرین سونامی“ مہم شروع کی جس دوران اربوں درخت لگانے کا اعلان کیا گیا۔ اس مہم کے دوران کتنے درخت لگائے گئے؟ اس پر عوام اختلاف رائے رکھتے ہیں لیکن اب ایک ایسا اقدام اٹھا لیا گیا ہے کہ عمران خان کے مخالفین بھی ان کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔

پاکستان تحریک انصاف کے رہنماءڈاکٹر عارف علوی کے مطابق ملین ٹری سونامی مہم کے تحت بچوں میں درختوں کی اہمیت سے متعلق آگاہی پھیلانے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کیلئے ”بیج والی پنسل“ متعارف کروا دی ہے جس میں ربڑ کی جگہ پلاسٹک کا خول لگا کر اس میں ”کھیرے، بھنڈی، بینگن، پالک اور ہرے دھنئے کے بیج رکھ دئیے گئے ہیں۔

ڈاکٹر عارف علوی نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ” ملین ٹری سونامی مہم کے تحت عمران خان کراچی میں باقاعدہ طور پر بیج والی پنسل متعارف کروائیں گے۔ درخت لگانے کیلئے بچوں کی حوصلہ افزائی کیلئے یہ ایک اختراعی تصور ہے۔ پنسل کے ربڑ والے حصے پر پلاسٹک کا خول لگا کر کھیرے، بھنڈی، بینگن، پالک اور ہرے دھنئے کے بیج رکھے گئے ہیں“

As a part of the #MillionTreeTsunami in Karachi @ImranKhanPTI will officially launch بیج والی پنسل This is a very innovative concept to encourage children to plant. The rubber part of pencil has a degradable capsule that contains seeds of کھیرا، بھنڈی، بینگن، پالک اور ہرا دھنیا pic.twitter.com/YvbfBxLLbJ — Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) May 6, 2018

سوشل میڈیا صارفین نے اس اقدام کو بہت زیادہ سراہا ہے لیکن اس کیساتھ ہی پنسل پر عمران خان کا نام لکھنے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے عمران خان بھی شوبازی کر رہے ہیں۔

کاشف محمود بھٹی نامی صارف نے لکھا ”علوی صاحب اتنا اچھا آئیڈیا ہے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے مگر پنسل پر عمران خان کا نام دیکھ کر ایسا لگا کہ شہباز شریف کی طرح شوبازی کر رہے ہیں“

علوی صاحب اتنا اچھا آئیڈیا ہے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے مگر پنسل پہ عمران خان کا نام دیکھ کر ایسا لگا کہ شہباز شریف کی طرح شوبازی کر رہیں ہیں ۔ — Kashif Mehmood Bhati (@92alrazi) May 6, 2018

دل دل پاکستان نامی ٹوئٹر ہینڈل سے لکھا گیا ”یہ حکومتی فنڈ نہیں بلکہ پارٹی فنڈ سے ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کو بھی اگر اپنی تشہیر کرنی ہے تو پارٹی فنڈ سے کرے“

یہ حکومتی فنڈ نہیں بلکہ پارٹی فنڈ سے ہو رہا ہے. شہباز شریف کو بهی اگر اپنی تشہیر کرنی ہے تو پارٹی فنڈ سے کرے. — دل دل پاکستان (@dil_pakistani1) May 6, 2018

کاشف محمود نے جواب دیا ”پارٹی کی تشہیر ہونی چاہئے کیوونکہ ادارے مضبوط کرنے چاہئیں نہ کہ افراد، اور خان صاحب کا یہی مشن ہے“

پارٹی کی تشہیر ہونی چاہیے کیونکہ ادارے مضبوط کرنے چاہئیں نہ کہ افراد اور خان صاحب کا یہی مشن ہے — Kashif Mehmood Bhati (@92alrazi) May 6, 2018

ٹھاکرائن نامی صارف نے لکھا ”ڈاکٹر صاحب یہ پنسلز کہاں سے مل سکتی ہیں؟“

ڈاکٹر صاحب یہ پینسلز کہا‍ں سے مل سکتی ہیں؟ — ٹھاکرائن ???????? (@BlueIceDesert) May 6, 2018

عطیہ ساغر نے لکھا ”بہت ہی زبردست اقدام ہے۔ ایک ماہر تعلیم ہونے کی حیثیت سے میں اپنے طالب علموں کو بھی یہ دینا چاہتی ہوں۔ برائے مہربانی مجھے گائیڈ کریں کیونکہ میں 435 طلباءکیلئے یہ پنسلیں منگوانا چاہتی ہوں جو میرے پاس پڑھتے ہیں۔ مل کر ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، انشاءاللہ“

Great initiative. As an educationist, I want to start off with my students. Please guide me as I want to place an order for 435students that I teach :) Together we can make a difference. In Sha ALLAH! — Attiya Saghir (@ASaghir9) May 6, 2018

کاشف جہان نے لکھا ”اے ون، زمین اور کراچی کو ہرا بھرا بنانے کیلئے بہترین اقدام ہے“

A1 good step towards clean and green earth and Karachi ???????????????????? — Kashif Jehan (@KashifJehan824) May 6, 2018

عرفان عنایت نے لکھا ”بہت ہی زبردست اور منفرد آئیڈیا ہے۔۔۔ ہمیں نئی نسل کو ماحول دوست بنانا چاہتے اور ایسا کرنے کیلئے ہمیں انہیں بچپن سے ہی اس کی تعلیم دینی چاہئے“