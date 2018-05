”تمہیں ذرا بھی شرم آتی ہے یا پھر۔۔۔“ مومنہ مستحسن نے رمضان المبارک کے حوالے سے نعت شیئر کی تو صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا، وہ کچھ کہہ دیا جو انہوں نے خوابوں میں بھی نہ سوچا ہو گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ٹی وی چینلوں میں رمضان ٹرانسمیشنز کی تیاری بھی عروج پر ہے۔ جیو نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن کا آفیشل ساﺅنڈ ٹریک (او ایس ٹی) ریلیز کر دیا گیا ہے جو مومنہ مستحسن کی آواز میں ہے اور ویڈیو میں بھی وہ نظر آ رہی ہیں۔

انہوں نے ساﺅنڈ ٹریک کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تو صارفین نے انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا اور وہ کچھ کہہ دیا جو انہوں نے خوابوں میں بھی نہ سوچا ہو گا۔ مومنہ مستحسن نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ”نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔۔۔ نجم شیراز مجھ پر اعتماد کرنے اور یہ پڑھنے کا موقع دینے کیلئے بہت بہت شکریہ۔“

“Na tera Khuda koi aur hai, na mera Khuda koi aur hai” @najamsheraz, thank u for trusting me & giving ur blessings to attempt reciting this. https://t.co/UY4JxmQXUS — Momina Mustehsan (@MominaMustehsan) May 4, 2018

انہوں نے یہ ویڈیو اس لئے شیئر کی تاکہ مداحوں سے داد وصول کر سکیں مگر سب کچھ الٹ ہو گیا اور صارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خوب آڑے ہاتھوں لیا۔

راحت نامی صارف نے لکھا ”تمہیں شرم آنی چاہئے۔ سارا سال آپ لوگ سر پر دوپٹہ نہیں لیتیں اور ماہ رمضان میں مومن بن جاتی ہیں۔ واہ!!!“

Shame on u seriously coz sara saal ap loag sir p dupata nh lti or mah e ramazan m momin bn jati wah... ???????? — Rahat (@Rahat30026522) May 4, 2018

ایم ایچ اے نامی صارف نے لکھا ”میں یہ بتا سکتا ہوں کہ رمضان المبارک قریب ہے۔۔۔ جب یہ نام نہاد سلیبریٹیز مذہبی بن جاتی ہیں“

I can tell Ramzan is around the corner...when these D list celebs turn religious. — MHA (@MHA92_) May 4, 2018

فرحان یاسین نے لکھا ”ہماری اسلامی روایات کیساتھ تم کیا مذاق کر رہی ہو؟ برائے مہربانی یہ سب مت کرو اور موسیقی کی دنیا میں ہی رہو“

What the hell are you doing with our Islamic tradition? Please don't do this and stay in the Music industry. — Farhan Yaseen (@farhanyaseen16) May 5, 2018

ایف ایف نامی صارف نے لکھا ”براہ کرم، دین ہمیشہ دینداروں سے سیکھیں، اداکاروں اور فنکاروں سے نہیں، رمضان ٹرانسمیشنز کا بائیکاٹ کریں“

براہ کرم دین ھمیشہ دینداروں سے سیکھیں اداکاروں اور فنکاروں سے نھیں (بایئکاٹ رمضان ٹرانسمیشن)@HarPalGeoTv — FF (@SahebeDil) May 5, 2018

لائبہ شیخ نے لکھا ”اوہ ہ ہ ہ ہ ہ !!!برائے مہربانی ہمیں یہ مت دکھاﺅ کہ تم کتنی مذہبی ہو۔۔۔ سارا سال دوپٹے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔۔۔ اور رمضان میں آ جاتی ہیں اسلام سکھانے“

Ohhh plz ......just don't show us how much religious u r ....sara saal dupatta ka naam o nishaan nai hota ...r ramzan ma a jati han ....islam sikhana ???????????????????????? — Làîbí Shèîkh (@laibi2255) May 5, 2018

ضمیر احمد نے لکھا ”اگر یہ چینلوں پر پروگرام آنا بند ہو جائیں تو یہ جو وپتہ سر پر ہے یہ بھی نہ ہو۔ یہ تو اس پروگرام کی ڈیمانڈ ہے ورنہ جیسا حال سارا سال ہوتا ہے ویسا ہی ہو“

Agr ye channels py program aana band ho jae to ye jo dopatta sir pr hy ye b na ho ye to ic program ki demand hy wrna jesa hal sara sal hota — Zameer Ahmed (@cafeblue007) May 5, 2018

کریٹک نامی صارف نے لکھا ”انتہائی افسوس کیساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک حمد کو اس طرح پیش کرنا نہایت ہی افسوسناک ہے۔ خاتون نے صرف دکھاوے کیلئے دوپٹہ سر کے ایک کونے پر لیا ہوا ہے۔ اس کا انداز بیان اور تصویر کشی کسی بھی طرح حمد پڑھنے والا نہیں“

انتہائ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ایک حمد کو اس طرح پیش کرنا نہایت ہی افسوس ناک ہےـ خاتون نے صرف دکھاوے کے لیے ڈوپٹہ سر کے ایک کونے پر لیا ہوا ہےـ اس کا اندازِ بیان اور تصویر کشی کسی بھی طرح حمد پڑہنے والا نہیںـ — CriticNo80 (@CriticNo80) May 5, 2018

بلال ملک نے لکھا ”لو جی موسمی اسلامک سکالرز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔۔۔ اب دین ان سے سیکھیں گے؟“

Lo g. Seasonal Islamic Scholars ka time hua chahta he. Ab deen in se sekhen ge ? — Bilal Malik (@bilalsozo) May 4, 2018

عمر الٰہی نے لکھا ”استغفر اللہ۔۔۔ اللہ معاف کرے۔۔۔ ماڈرن اسلام“

Ashtakfirullah..Allah Maff Kara..Modern Islam.. — UmarEllahi (@Umarsiksa) May 4, 2018

ایم کے نامی صارف نے لکھا ”یہ تم جیسے لوگوں کا سیزن ہے اس وقت سر پر دوپٹہ آ جاتا ہے۔۔۔ بعد میں اتر جاتا ہے“

Ye tum jysy lago ka session hyyy es wagt sar par lopata aa jata hyyy .....bad mein otar jata hyyy — MK (@MK03073756) May 5, 2018

مشی خان نے لکھا ”تو پھر آپ لوگ اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹتے۔۔۔ اللہ غفور و رحیم ہے ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو“

to per aap log allah ke taraf q nhe loothtey allah gafoor or raheem he abi bhi waqt he tooba kr lo — king mushi khan (@kingmushikhan1) May 4, 2018

آفاق احمد نے لکھا ”لو بھائی۔۔۔ ان لوگوں کی منافقت شروع ہونے والی ہے۔ ساری ڈھونگی سر پر دوپٹہ اور ہاتھ میں تسبیح لے کر آ جائیں گی رمضان ٹرانسمیشن کرنے “