وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ،انتہائی تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل

نارووال(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر داخلہ احسن اقبال پر جلسے کے دوران فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں ان کے کندھے پر ایک گولی لگی ہے،موقع پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ کرنے والے عابد نامی شخص کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جہاں اس سے تفتیش کی جا رہی ہے،وفاقی وزیر داخلہ پر فائرنگ کا افسوسناک واقعہ نارووال کے علاقے قصبہ کنجروڑ میں پیش آیا جہاں احسن اقبال کرسچن کمیونٹی کی جانب سے منعقدہ ایک کارنر میٹنگ میں شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ کارنر میٹنگ کے اختتام پر احسن اقبال جب ڈیرے سے باہر آرہے تھے کہ اس دوران مجمع میں شریک ایک مسلح شخص نے پستول سے ان پر فائرنگ کردی ،ملزم کی جانب سے دو فائر کئے گئے اور ایک گولی احسن اقبال کے بازو دائیں بازو میں لگی،وفاقی وزیر داخلہ کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کردیا گیا جہاں احسن اقبال کا آپریشن کیا گیا۔پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کرکے نامعلوم مقام پر منتقل کردیا گیا ہے، ملزم کا نام عابد حسین ہے اور اس کی عمر 21 سال ہے۔

تفصیلات کے مطابق احسن اقبال تحصیل کنجرور میں جلسے سے خطاب کے بعد گاڑی میں بیٹھ رہے تھے کہ ایک عابد نامی نوجوان نے دو گولیاں چلائیں جن میں سے ایک گولی احسن اقبال کے دائیں بازو پر لگی۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزم عابد حسین جلسہ گاہ میں بھی موجود تھا اور خطاب کے وقت فرنٹ لائن میں بیٹھاہوا تھا۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم عابد سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور ویرم گاؤں کا رہائشی ہے،حملہ آور نے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کو 15 گز کے فاصلے سے گولی ماری گئی۔احسن اقبال کے کزن نے بتایا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، انہیں ابتدائی طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔دوسری طرف وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے کہا ہے کہ 20 سے 22 سال کے نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔انہوں نے بتایا کہ احسن اقبال کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ڈی پی او نارووال عمران کشور کے مطابق وزیر داخلہ پر فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کرلیا جس سے پولیس نے پستول بھی برآمد کرلی ہے۔انہوں نے بتایا کہ ملزم نے 30بور کے پستول سے 15 گز کے فاصلے سے فائرنگ کی،فائرنگ کرنے والا شخص مقامی ہے جس سے مزید تحقیقات کی جارہی ہیں۔وفاقی وزیر داخلہ کو مزید علاج کے لئے ناروال سے لاہور منتقل کیا جا رہا ہے ،وزیر اعلیٰ پنجاب نے احسن اقبال کو لاہور لانے کیلئے اپنا ہیلی کاپٹر ناروال بجھوا دیا ہے جبکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ خود اس کیس کی تحقیقات کو مانیٹر کریں گے جبکہ انہوں نے آئی جی پنجاب سے واقعے کی مکمل رپورٹ طلب کر لی۔وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے احسن اقبال پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے واقعہ سے متعلق آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کرلی ہے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Federal Minister Interior Ahsan Iqbal was taken to a local hospital for emergency treatment. He will be immediately flown to Lahore on special instructions of Chief Minister Punjab Shehbaz Sharif pic.twitter.com/yfWBQKawUu