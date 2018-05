”احسن اقبال پر اس لیے فائرنگ کی گئی کیونکہ ۔۔۔“سینئر صحافی حامد میر نے ایسا دعویٰ کردیا کہ تمام پاکستانی سیاستدان چکرا جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )نارووال میں جلسے کے بعدحملہ آور نے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال پر فائرنگ کردی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے ۔اس پر رد عمل دیتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ الیکشن روکنے کی سازش ہے ۔

Interior Minister Ahsan Iqbal survived assassination attempt in Narowal he received a bullet on his arm he is injured but out of danger this is a clear effort to delay the coming elections — Hamid Mir (@HamidMirPAK) May 6, 2018

تفصیل کے مطابق احسن اقبا ل پرحملے کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر رد عمل دیتے ہوئے حامد میر نے کہا کہ احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ،یہ واقعہ آئندہ انتخابات میں تاخیر کی کوشش ہے ۔

Enemies of Pakistan want political instability in our country they are using some locals since long against us this is the time to make unity in our ranks infighting will only help enemies https://t.co/f78kvSA8LB — Hamid Mir (@HamidMirPAK) May 6, 2018

اس پر اینکر پرسن وسیم بادامی نے سوال کیا کہ الیکشن میں تاخیر کون چاہتا ہے ؟۔اس پر حامد میر نے جواب دیا کہ پاکستان کے دشمن ہمارے ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں ،ملک دشمن عناصر بہت عرصے سے ہمارے خلاف مقامی لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں ،آپس میں محاذ آرائی دشمنوں کو فائدہ پہنچائے گی ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ اس معاملے پر قیاس آرائیاں نہ کی جائیں ،جس نے بھی حملہ کیا وہ پاکستان کا دشمن ہے ۔

Pls don't make assumptions and don't blame each other whoever is involved he is enemy of Pakistan https://t.co/qNvpgrrBxP — Hamid Mir (@HamidMirPAK) May 6, 2018

