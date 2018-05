احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ ،آرمی چیف قمر جاوید باجوہ بھی میدان میں آگئے

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال پر فائرنگ کی مذمت کی ہے اور ان کی جلد صحت یابی کے لئے دعا کی ہے۔

COAS condemns firing on Federal Interior Minister Ahsan Iqbal. Expresses best wishes for early recovery.