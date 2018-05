احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ،امریکہ کی مذمت

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکا نے وزیر داخلہ احسن اقبال پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان میں امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے کہا ہے کہ ان کا ملک وزیر داخلہ احسن اقبال پر حملے کی مذمت کرتا ہے، وہ ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کااظہارکرتے ہیں۔

“ The United States condemns the attack on Interior Minister Ahsan Iqbal today. We wish him a speedy recovery. Ambassador David Hale” #AhsanIqbal #USEmbassyIsb pic.twitter.com/CcxgUmUknF