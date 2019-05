شاہد آفریدی کی کتاب نے کرکٹ میں ہنگامہ برپا کردیا لیکن خود انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں ؟جواب آپ سوچ بھی نہیں سکتے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز آل راونڈر شاہد آفریدی کی کتاب نے دھوم مچا دی ہے اور نہ صرف کرکٹ حلقوں میں بلکہ سیاسی حلقوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ شاہد آفرید ی نے خود ابھی تک اپنی کتاب نہیں پڑھی اور اس کا اعتراف بھی کیا ہے ۔

پاکستان میں کرک بز کے نمائندے احسن افتخار ناگی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بتا یا ہے کہ آج کراچی میں کتاب کی لانچنگ کے حوالے سے ایک تقریب میں شاہد آفریدی اپنی عمر سے متعلق ایشو کی وضاحت کر رہے تھے ،اس دوران انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب نہیں پڑھی ۔

In his book launch in Karachi today, Lala while 'clearing' the issue surrounding his age said he hasn't read his book