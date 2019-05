شاہد آفریدی کی کتاب پڑھ کر عمران فرحت بھی غصے کے عالم میں میدان میں آگئے شاہد آفریدی کی کتاب پڑھ کر عمران فرحت بھی غصے کے عالم میں میدان میں آگئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے سابق بلے باز عمران فرحت نے شاہد آفریدی کی کتاب پر شدید غم و غصے کا اظہار کردیا ۔نجی نیوز چینل جیو نیو ز کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ شاہد آفریدی کے ساتھ میں نے 15سال کرکٹ کھیلی ہے ،جتنے مسائل شاہد آفریدی کی وجہ سے آئے شائد ہی کبھی آئے ہوں ۔عمران فرحت نے کہا کہ کرکٹرز کے خلاف آفریدی کے بیانات پر غصہ آیا ،ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کرنی چاہیے ۔

اس سے قبل مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک شاہد آفریدی کی کتاب کے بارے میں جو سنا اور پڑھا ہے اس پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے ۔اس نام نہاد صوفی کے بارے میں بہت کہانیاں ہیں بتانے کو ،ان میں سیاستدان بننے کا پورا ٹیلنٹ موجود ہے ۔

I am utterly amashmed from what I have heard and read so far regarding this new book of Mr Afridi, someone who has lied about his age for 20 odd years now decides to come clean and name and blame some of our living legends

I have a fair few stories to tell and I urge all the players who have been named and shamed to speak up and tell the truth about this selfish player who has ruined plenty of careers for his own good

