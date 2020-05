شارجہ میں آسمان سے باتیں کرتی عمارت میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)متحدہ عرب امارات میں واقع بلند و بالا عمارت میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے نہ صرف عمارت بلکہ نیچے موجود کار لائنز بھی تباہ ہوچکی ہیں۔

بی بی سی کے مطابق واقعہ شارجہ میں واقع اڑتالیس منزلہ ایبکو ٹاور میں مقامی وقت کے مطابق گزشتہ شب نو بجے پیش آیا۔

رپورٹ کے مطابق آگ دسویں منزل پر لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جبکہ آگ کے شعلے دور دور تک دکھائی دیتے رہے جبکہ کھڑکیوں کے شیشے زمین پر گرتے رہے جس سے وہاں موجود گاڑیاں تباہ ہوگئیں۔

Gutted cars and debris pictured at the site of the #Abbco building #fire in #AlNahda, #Sharjah. Video by Shihab/KT

