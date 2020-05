برطانوی مشیر کو لاک ڈاون کے دوران 'شادی شدہ' محبوبہ سے ملنا مہنگاپڑگیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو ملک میں لاک ڈاون کیلئے قائل کرنے والے حکومتی مشیر نیل فرگوسن کو لاک ڈاون کے دوران اپنی 'شادی شدہ' محبوبہ سے ملنا پڑگیا۔ سماجی دوری کے ضوابط پر عملدرآمد نہ کرنے کی وجہ سے برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے ان کی 'ملاقات' کی خبر شائع کردی جس پر انہیں اپنی غلطی تسلیم اور شرمندگی کااظہارکرتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑگیا۔

ٹیلی گراف کے مطابق فرگوسن کی 'شادی شدہ معشوقہ' انہیں ملنے ان کے گھر آئی تھیں۔

برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق نیل فرگوسن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق نیل فرگوسن کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ ’میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے صورتحال کے پیش نظر غلطی کی اور میں نے ایک غلط قدم اٹھایا‘۔

پروفیسر فرگوسن کے ہی مشورے پر برطانیہ کے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ انھوں نے کہا تھا کہ اگر اس وقت کڑے اقدامات نہ لیے گئے تو ملک میں 250000 افراد ہلاک ہوسکتے ہیں۔

خیال رہے برطانیہ میں بھی کورونا وا۴رس تیزی سے پھیلا ہےاس وقت امریکا کے بعد سب سے زیادہ اموات برطانیہ میں ہوچکی ہیں جہاں 32ہزار سے زائد افراد لقمہ اجل بنے جبکہ ایک لاکھ نوے ہزار سے شزائد رجسٹرڈ کیسز سامنے آئے۔

