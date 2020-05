اظہر علی کا ٹرپل سنچری بیٹ بھارتی میوزیم نے کتنے پیسوں کا خرید لیا؟ جان کر یقین نہ آئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی کا ٹرپل سنچری بیٹ ایک بھارتی میوزیم نے 10 لاکھ روپے کا خرید لیا۔

اظہر علی نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے اپنا ٹرپل سنچری بیٹ اور چیمپینز ٹرافی کی شرٹ نیلامی کیلئے پیش کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت کے کرکٹ سے متعلق اشیا جمع کرنے والے میوزیم " بلیڈز آف گلوری" نے ان کا ٹرپل سنچری بیٹ 10 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ان کی چیمپیئنز ٹرافی کی شرٹ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے آکاش ولانی نے 11 لاکھ روپے کی خریدی ہے۔ انہوں نے دونوں اشیا خریدنے والوں کو مبارکباد دی اور سب سے زیادہ بولی دہندہ کی بولی کا 10 فیصد فراہم کرنے والے نیو جرسی کے رہائشی جمال خان کا بھی شکریہ ادا کیا۔

اظہر علی کے بیٹ اور شرٹ کی نیلامی سے مجموعی طور پر 22 لاکھ روپے اکٹھے ہوئے ہیں جو کورونا وائرس کے متاثرین اور کھیل سے وابستہ مستحق افراد کی مدد کیلئے استعمال کیے جائیں گے۔

خیال رہے کہ اظہر علی نے 13 اکتوبر 2016 کو دبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلتے ہوئے اپنے کیریئر کی واحد ٹرپل سنچری سکور کی تھی۔ انہوں نے مذکورہ میچ میں 302 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے ، پاکستان اس میچ میں فاتح رہا ہے۔

