وزیر اعظم اور صدر مملکت کا کشمیری رہنما اشرف صحرائی کے انتقال پر افسوس کا اظہار

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت عارف علوی نے بھارتی غیر قانونی حراست میں کشمیری رہنما اشرف صحرائی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

تفصیلا ت کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پروزیر اعظم عمران خان نے حریت رہنما محمد اشرف صحرائی کے انتقال پر دکھ کا اظہا ر کرتے ہوئے ایک پیغام میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط عالمی برادری کے ضمیر پر دھبہ ہے، ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔

Deeply saddened by demise of Kashmiri ldr Ashraf Sehrai in illegal Indian custody. India's oppression of Kashmiris is a blot on int community's collective conscience. We will continue to support Kashmiris' just struggle for right to self-determination in acc with UNSC Resolutions