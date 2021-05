وزیراعظم کی سفارتی عملے پر تنقید، شہباز شریف عمران خان پر برس پڑے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشکل حالات میں کام کرنے والے سفارتی عملے کو شاباش دی جانی چاہیے۔

وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سفارتی پر عملے پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں وزیراعظم کی سفارتی عملے پر تنقید پر حیران ہوں،ہمارے سفارت کار متعدد چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے مشکل حالات میں کام کررہے ہیں،عوام کے سامنے ان کی تضحیک کی بجائے ان کی تعریف کی جانے چاہیے۔اس طرح کا رویہ سفارت کاروں کے مورال کو ڈاؤن کرے گا۔

واضح رہے کہ وزیراعظم نے دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفرا سے خطاب کرتے ہوئے ان کی کارکردگی پر تنقید کی تھی اور ان کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کا حکم دیا تھا۔

PM’s public diatribe against our diplomats will demoralize our valiant defenders of country’s national interests.