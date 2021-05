فخرعالم ٹریفک حادثے کا شکار ہوگئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف اداکار و گلوکار فخرعالم کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے تاہم وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ اس حادثے میں میرا زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ چنیوٹ سے آنے والے ایک ٹرک نے اچانک یوٹرن لیا جس کے باعث میں گاڑی کو سنبھال نہ سکااور حادثہ پیش آیا۔اداکار نے لکھا کہ براہ کرم بیلٹ پہنیں کیونکہ بیلٹ نے ہی آج میری جان بچائی اور سب سے بڑھ کر قانون نافذ کرنے والے افراد کو چاہئے کہ وہ ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کو ہماری سڑکوں پر گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیں۔

1/5 It was a close call to what would have been most certainly a fatal accident. This milk truck from Chiniot without indication made a U turn from the far out lane forcing our vehicle to take evasive measure missing the truck, hitting the divider & ending up on the other side. pic.twitter.com/f7bLDzXdQ0