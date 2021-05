وفاقی وزیر علی زیدی نے اہم لیگی رہنما کو 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوادیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر علی زیدی نے پاکستان مسلم لیگ(ن) کے رہنما مفتاح اسماعیل کے الزامات پر ان کو 10 کروڑ روپے ہرجانےکا نوٹس بھیج دیا۔

علی زید ی نے کہاہےکہ مفتاح اسماعیل نے 25 اپریل کو ٹی وی پر گفتگو میں ان پر ٹیکس نہ دینے اور احساس پروگرام کے پیسوں سے ووٹ خریدنے کا الزام لگایا۔ مفتاح اسماعیل کا بیان بہتان تراشی اور ہتک آمیز ہے، مفتاح اسماعیل غیر مشروط معافی مانگیں یا قانونی چارہ جوئی کا سامنا کریں۔

Have sent Mr.Miftah Ismail a notice. Let him apologize or face the legal consequences. pic.twitter.com/Ivb3PlbB0B