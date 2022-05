بھارت میں موجود آسٹریلوی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کیومنز کو پاکستانی کھانوں کی یاد ستانے لگی

ممبئی (ویب ڈیسک)بھارت میں موجود آسٹریلوی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کیومنز کو پاکستانی کھانوں کی یاد ستانے لگی، ٹویٹر پر دل سے تعریف کر ڈالی۔

تفصیلات کے مطابق پیٹ کمنز ان دنوں آئی پی ایل کھیلنے کے لیے بھارت میں موجود ہیں جہاں انہوں نے سوشل میڈیا صارفین سے ممبئی میں اچھی ڈش کے حوالے سے مشورہ مانگا۔ایک صارف نے انہیں پاکستان آکر لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہونے کا مشورہ دیا جس پر پیٹ کمنز نے جواب میں پاکستان میں کھائے گئے باربی کیو کی تعریف کی۔آسٹریلوی کپتان نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ دورہ پاکستان میں ٹیم کے ساتھ بار بی کیو بہت اچھا تھا۔

We had some lovely team BBQ’s in Pakistan ???????? ❤️ https://t.co/CKKFC8VX3A