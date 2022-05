شوکت ترین نے آئی ایم ایف کو پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کی یقین دہانی کی تردید کر دی 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ انٹر نیشنل مانیٹری فنڈکو پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کرائی تھی۔

تفصیلات کے مطابق سابق وزیر خزانہ نے سوشل میڈیا رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں اس بات کی پہلے بھی تردید کر چکا ہوں کہ میں نے آئی ایم ایف کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جون سے پہلے اضافے کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی بلکہ ہم نے سبسڈی دینے کا طریقہ کاردیا ۔

I have already refuted that I gave assurance to IMF to increase petrol/diesel prices before June 2022. On the contrary we gave the method how to pay for the subsidy. Now Miftah Sahib you should not burden the citizens of this country and accept PTI govt was right in their policy