بھارتی اداکار دلیپ تاہل اب ذوالفقار علی بھٹو کا کردار نبھائیں گے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی اداکار دلیپ تاہل پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا کردار ادا کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق اس سے قبل دلیپ تاہل 3 مرتبہ بھارت کے پہلے وزیراعظم جواہر لال نہرو کا کردار بھی ادا کر چکے ہیں۔اس حوالے سے اداکار دلیپ تاہل نے کہا کہ" میرے لیے ذوالفقار علی بھٹو کا کردار ادا کرنا ایک ایسا چیلنچ تھا جس سے انکار ممکن نہیں تھا، فلم سے قبل بھٹو کی شخصیت، تقریر کرنے اور بولنے کے انداز کو سمجھنے کے لیے مہینوں تک ریسرچ کی"۔

بھارتی اداکار نے اس فلم کے حوالے سے معمولی سی تفصیل بھی اپنے سوشل میڈیا اکانٹ پر شیئر کی ہے۔

Thankyou @iAmritapandey_ to recognise the efforts that went behind the transformation into Zulfikar Ali Bhutto for #IB71 #IB71 out in theatres on 12th May! https://t.co/7M1cCfCWSX