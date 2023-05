،بیٹی کے نیل پالش لگانے پرشان شاہد نے جذباتی نوٹ شیئر کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر اداکار شان شاہد نے سوشل میڈیا پر اپنے پاؤں کی دلچسپ تصویر شیئر کی ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر اداکار شان شاہد نے بیٹیوں سے متعلق جذباتی نوٹ شیئر کرتے ہوئے بیٹی اور نیل پالش لگے اپنے پاؤں کی تصویر شیئر کی گئی ہے۔شان شاہد کا بتانا ہے کہ" اُن کی بیٹی کے مطابق اُن کے پاؤں پر نیلی کے بجائے سرخ نیل پالش خوبصورت لگتی ہے"۔

Daughters love ..♥️baba red looks better on you . Daughters are the painters and the father a canvas ..daughters are a blessing .. our boarding pass for heaven .. fathers should be proud that they are blessed with daughters ???????? pic.twitter.com/EJ7sG5W2v3