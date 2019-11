دنیا بھر میں اسرائیل کے 100 سے زائد سفارتخانے احتجاجاً بند کردیئے گئے، ایسی خبر کہ یقین کرنا مشکل

یروشلم (ویب ڈیسک) اسرائیل کے دنیا بھر میں سو سے زائد سفارت خانے وزارت خارجہ اور خزانہ کی باہمی چپقلش کے باعث 5 دنوں سے بدستور احتجاجاً بند ہیں۔بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکا اور جرمنی سمیت درجنوں ممالک میں واقع اسرائیل کے سفارت خانے اور سفارتی مشن دو وزارتوں کے آپسی جھگڑے کے باعث بدستور بند ہیں۔ سفارت خانوں کی سرگرمیاں ٹھپ ہیں اور دروازوں پر ’ہڑتال‘ کے بینرز آویزاں ہیں۔

Due to the Israeli Finance Min. @Israel_MOF's breaching of longstanding agreements with @IsraelMFA employees, we are forced to close Israeli missions around the world AS OF TODAY, OCTOBER 30.

No consular services will be provided, entry into the missions will not be allowed???? pic.twitter.com/f9Y47G8xEK