مودی سرکار کی جانب سے بیان حلفی پر دستخطوں کا مطالبہ، محبوبہ مفتی کی پارٹی کے رہنماﺅں نے کیا جواب دیا؟

سری نگر(ڈیلی پاکستان آن لائن) پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رہنماؤں نے ایک تحصیلدار کے سامنے بیان حلفی پر دستخط کرنے سے انکار کردیا ہے۔پی ڈی پی کے رہنماؤں کو گزشتہ ہفتے نئے اراضی قانون کے خلاف احتجاج کرنے کے جرم پر بھارتی حکومت کی ایما پر گرفتار گیا تھا۔

سابق وزیراعلیٰ مقبوضہ جموں و کشمیر اور صدر پی ڈی پی محبوبہ مفتی کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں پر امن احتجاجیوں کو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث نہیں بتایا جاتا ہے۔بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق پی ڈی پی کے 19 رہنماؤں نے سری نگر کے تحصیلدار کے سامنے بیان حلفی پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے۔زیر حراست لیے جانے والے رہنماؤں کے متعلق ایگزیکٹو مجسٹریٹ نے پولیس کو ہدایت کی تھی کہ انہیں دس ہزار روپے کے ضمانتی حلف نامے پر دستخط کرنے کے بعد رہا کیا جائے۔پی ڈی پی کے رہنماوں کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ وہ قانونی لڑائی کو قانونی طور پر لڑیں گے اوراسی لیے انہوں نے بیان حلفی پر دستخط نہیں کیے ہیں۔

محبوبہ مفتی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پر جاری کردہ اپنے پیغام میں استفسار کیا ہے کہ کس جمہوری معاشرے میں پر امن احتجاج کرنے والوں کو ملک دشمن سرگرمی میں ملوث بتایا جاتا ہے؟

سابق وزیراعلیٰ مقبوضہ جموں و کشمیر محبوبہ مفتی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ نئے اراضی قانون کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے رہنماوں نے ایک آمرانہ بیان حلفی پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اختلاف رائے کو قوم دشمنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں پر امن احتجاج غیر قانونی اور ملک دشمن سرگرمی بن گیا ہے۔

In which democracy is the right to peacefully protest an ‘anti national’ activity? PDP members detained last week for attempting to peacefully protest against news land laws in J&K today refused to sign a dictatorial affidavit that terms dissent as anti national. pic.twitter.com/tnQsFU5za3